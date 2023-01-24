وزير الأوقاف: نهتم بتعزيز قيم السلام ونشره عالميا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اهتمام الوزارة بتعزيز قيم السلام ونشره عالميا، وتعاونها الكامل مع جميع الجهات والمؤسسات التى تسعى لتحقيق السلام العالمى وتعمل لأجله، وذلك من منطلق الدور الريادى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





جاء ذلك عقب تلقى وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، رسالة من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمى السادس والخمسين للسلام، أكد خلالها على التعاون والعمل المشترك فى خدمة الإنسانية وصنع السلام.

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