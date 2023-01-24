كلمة الرئيس فى عيد الشرطة ولقاؤه بمدير الاستخبارات الأمريكية تتصدران الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان (الرئيس خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد الشـرطة: نجحنا فى القضاء على الإرهاب.. والوطن يحيا بصون الأمن القومي.. وعيد الشرطة عنوان لروح التحدي)، نقلت صحيفة (الأهرام) عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأكيده أن ما تم إنجازه من مشروعات قومية على مدار السنوات الماضية لم يكن ترفا أو سوء تقدير، مشددا على أن الدولة عملت على كل الملفات بالتوازي، ولم يكن متاحا العمل على ملف قبل الآخر، لأنها كانت تحتاج جميعها جهدا حتى تستطيع الدولة أن تجابه مستقبلها وتحقق آمالها.

وقال الرئيس - فى كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة - متسائلا: هل كان من الممكن ألا يتم تطوير قناة السويس التى كان دخلها فى أحسن الظروف ٤٫٥ مليار دولار سنويا وأصبح اليوم بعد ٧ سنوات ٨ مليارات دولار سنويا، وهل كان الممكن تجاوز تطوير القناة كى تجابه التطورات فى التجارة الدولية والاستفادة بدخلها؟.

وشدد الرئيس على أن الدولة نجحت فى القضاء على الإرهاب بنسبة كبيرة جدا، كاشفا عن تنظيم احتفالية فى مدينة العريش ورفح والشيخ زويد.

وتوجه الرئيس لأعضاء هيئة الشرطة بأسمى عبارات التحية والتقدير، كما تقدم بتحية اعتزاز واحترام خاصة، لأسر شهداء الشرطة.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان (السيسى يؤكد تعزيز التعاون الأمنى والاستخباراتى مع الولايات المتحدة)، نقلت الصحيفة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأكيده متانة العلاقات المصرية - الأمريكية، والأهمية التى توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين فى مختلف المجالات، وخاصةً على الصعيد الأمنى والاستخباراتى ولدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط فى ضوء ما يشهده من تحديات.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات الرئيس جاءت خلال استقباله أمس ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، قوله إن الرئيس رحب بالمسئول الأمريكي، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكى «جو بايدن»، مشيرا إلى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمنى والاستخباراتى بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

اقتصاديا، وتحت عنوان (إدراج مناقشة الموازنة الجديدة ضمن الحوار الوطنى)، نقلت صحيفة الأخبار، ترحيب ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بدعوة الدكتور محمد معيط وزير المالية لإجراء حوار مجتمعى حول موازنة الدولة الجديدة للعام المالى ۲۰۲۳ / ۲۰۲٤ ، وما يرتبط بها من قضايا مالية واقتصادية.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطنى أن جدول أعمال الحوار يتضمن محورا اقتصاديا يشمل ٨ لجان فرعية منها واحدة مخصصة للموازنة العامة للدولة بكل تفاصيلها وتتوزع القضايا الأخرى التى شملتها دعوة وزير المالية على اللجان الأخرى بالمحور الاقتصادي.

ورحب المنسق العام للحوار الوطنى بشمول الحوار المجتمعى الذى دعا إليه الوزير ضمن فعاليات الحوار الوطنى الذى سيبدأ جلسات لجانه خلال فترة قصيرة.

وما زلنا فى الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان (500 مليون دولار من البنك الدولى لدعم الحماية الاجتماعية)، قالت صحيفة الأخبار، أشاد مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون الممتد بين مصر والبنك الدولى عبر عقود، حيث وصلت محفظة التعاون إلى ما يقترب من ٧ مليارات دولار تمول مشروعات حيوية تخص مختلف جوانب التنمية فى مصر، مؤكداً أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائى بين مصر والبنك الدولى بشأن تمويل سياسات التنمية وذلك فى أقرب وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولى أثنى على إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى وما يمثله من أهمية لخلق فرص العمل وتنمية الموارد البشرية وتحسين القدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال ترؤسه اجتماعاً ؛ لمتابعة ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزى ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ود. محمد معيط وزير المالية ونادر محمد المدير الإقليمى للبنك الدولى ومارينا ويس المدير القطرى للبنك الدولى ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى وزكية إبراهيم وكيل مساعد محافظ البنك المركزى.