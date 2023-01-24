انقطاع المياه لمدة 24 ساعة عن هذه المدينة بـ أسيوط

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان لها، أمس الإثنين، إنه سيتم قطع المياه اليوم الثلاثاء عن مدينة أبنوب، اعتبارا من الساعة 10 صباحا، وحتى الساعة 10 صباح غد الأربعاء.
وعللت الشركة سبب انقطاع المياه؛ بسبب استكمال أعمال إصلاح كسر بخط طرد محطة صرف صحى أبنوب الرئيسية قطر 800 مم، مهيبة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
ولفتت إلى أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أى محمول على 01280733990، أو على رقم 01285000125 أو على رقم واتساب 01206179891
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