تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس بارد فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا.





أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 21 11 العاصمة الإدارية 21 10 6 اكتوبر 20 10 بنهــــا 21 11 دمنهور 20 11 وادى النطرون 21 10 كفر الشيخ 20 10 المنصورة 20 11 الزقازيق 21 11 شبين الكوم 21 12 طنطا 20 10 دمياط 20 12 بورسعيد 20 13 الإسماعيلية 21 09 السويس 21 10 العريش 19 09 رفح 19 09 رأس سدر 22 11 نخل 17 07 كاترين 16 03 الطور 22 11 طابا 20 10 شرم الشيخ 25 15 الإسكندرية 20 11 العلمين الجديدة 20 11 مطروح 19 10 السلوم 19 10 سيوة 19 06 رأس غارب 24 13 الغردقة 24 13 سفاجا 24 13 مرسى علم 25 14 شلاتين 26 16 حلايب 23 18 أبو رماد 25 15 رأس حدربة 24 14 الفيوم 21 07 بنى سويف 21 07 المنيا 21 07 أسيوط 22 06 سوهاج 22 06 قنا 24 08 الأقصر 25 08 أسوان 27 10 الوادى الجديد 24 05 أبوسمبل 26 10

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