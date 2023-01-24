دار الإفتاء: ليس هناك ما يمنع من إيقاع أى عبادة فى شهر رجب

جدة - نرمين السيد - وقالت دار الإفتاء إن الصيام فى شهر رجب مستحب، لعموم النصوص الشرعية التى تندب الصوم مطلقًا، لافتة إلى أنه ما ورد فى صيامه حديث ضعيف، لكنه يُعمل به فى فضائل الأعمال.

وأوضحت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أنه لم يَرِد ما يدل على منع الصوم فى رجب، ولذلك فإن منعه يعد ابتداعًا فى الدين؛ بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.