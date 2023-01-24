أرملة اللواء عبد الكريم درويش: الرئيس السيسى صاحب أخلاق نبيلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، خلل مداخلة لها فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن الشرطة المصرية دورها لا يمكن التقليل منه عبر مر العصور على الإطلاق.

وأكدت أن الشرطة المصرية قادرة على حماية مصر من الإرهاب، كما أنها لا تتوقف عن كشف جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.