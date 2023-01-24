أحمد كريمة: «علىَّ الطلاق» استهانة بالشرع.. وهذا حكمه الفقهى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال تصريحات له لـ برنامج التاسعة، والذى يذاع على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى، مساء أمس الإثنين.

وقال أحمد كريمة، إن مصطلح "علىَّ الطلاق" هو حلف وليس وليس إيقاعا بـ الطلاق، مضيفا: "الإمام على بن أبى طالب قال إن مصطلح على الطلاق لا يقع لأن الإنسان إما يحض نفسه على فعل شيء أو أنه يردى أن يمنع نفسه من شيء".

واستطرد كريمة: "الشيخ أحمد الدردير، وهو أحد شيوخ المذهب المالكى بالأزهر الشريف سابقا، قال إن ما عليه أهل مصر الذين يحلفون بـ"علىَّ الطلاق" يريدون اليمين بالله؛ فإنه يجرى عليه مثل اليمين، فإذا نفذ يمنيه فلا شيء عليه وإذا لم ينفذ يمينه عليه كفارة، وبالتالى لا يقع الطلاق".

وشدد العالم الدكتور أحمد كريمة على أهمية الابتعاد عن هذا اللفظ، والذى وصفه بأنه استهانة بالشرع، ووضع للألفاظ فى غير موضعها.