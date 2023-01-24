الأرصاد توجه 5 نصائح من ذهب لـ تجنب أضرار الشبورة

جدة - نرمين السيد - وقدمت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، عدة نصائح لقائدى السيارات لمنع وقوع أى حوادث على الطرق السريعة. وتتمثل تلك النصائح فى: لا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما. تهدئة السرعة قبل الدخول فى الشبورة. الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير. إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض. اجعل سرعتك فى حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر. فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة. مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك. لا تتخط السيارة التى أمامك أثناء الشبورة. إذا كانت السيارة محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا.

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