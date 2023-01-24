الأوقاف: كبار القراء يحيون صلاة التهجد بالحسين فى رمضان (أسماء)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان المبارك 1444هـ، وإضافة إلى قيام نخبة كبيرة من كبار القراء المعتمدين بإحياء صلاة القيام بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة. وأوضحت الوزارة، أن ذلك يكون بدءًا من ليلة الحادى والعشرين حتى ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك. وجاء القراء على النحو التالى: ١- ليلة 21 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ صلاح الجمل. ٢- ليلة 22 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ محمود على حسن. ٣ - ليلة 23 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ السعيد فيصل. ٤ - ليلة 24 من شهر رمضان القارئ الطبيب/ أحمد نعينع. ٥- ليلة 25 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ إبراهيم الفشني. ٦- ليلة 26 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ حجاج هنداوي. ٧- ليلة 27 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ طه النعماني. ٨- ليلة 28 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ محمود الخشت. ٩- ليلة 29 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ صلاح الجمل. ١٠ - ليلة 30 من شهر رمضان إمام المسجد الشيخ/ أحمد دسوقى مكي.

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