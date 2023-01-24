الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا من ظاهرة تؤثر بشدة على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا.

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.