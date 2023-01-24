فودة يناقش مع الأجهزة التنفيذية موقف المشروعات الجارية بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - وأشار المحافظ خلال اللقاء إلى التحديات التى تواجة المحافظة خلال المرحلة المقبلة والمتمثلة فى الاستعدادات الجارية لاستضافة منتدى شباب العالم ومهرجان الهجن والتراث المصرى الإماراتى وضرورة حشد الجهود لإتمام الجاهزية التامة حيال تحديد موعد نهائى لهما، وكذا جاهزية افتتاح عدد من المشروعات الأخرى مثل مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد والحديقة المركزية والمرصد الأمنى وعدد من المشروعات بكافة المدن.

وأكد المحافظ، ثقته التامة فى الأجهزة التنفيذية ومواصلة العمل ليلا ونهارا بكافة المواقع مع تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية التى يمر بها العالم.

كما بحث موقف عدد من المشروعات الجارية بكافة المدن واكد على ضرورة الانتهاء منها فى مواعيدها المقررة.