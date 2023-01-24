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متحدث الصحة: التعاون مع الشركات الإيطالية طفرة جيدة في جذب الاستثمارات

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 12:29 صباحاً - كشف الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة، أهمية البرتوكول الذي جرى إبرامه خلال الساعات الماضية مع الجانب الإيطالي، عبر أكبر الشركات مقدمة الرعاية الصحية في إيطالياً.

لجنة من وزارة الصحة لإجراء التحاليل الطبية لـ 60 موظفا بمدينة المحلة

وتابع حسام عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “البرتوكول الموقع مع الجانب الإيطالي هو الأول من نوعه، ما يؤكد أن الحكومة جادة في خلق مجالات مختلفة للاستثمار في قطاعات مختلفة وأن الاقتصاد المصري يجذب الاستثمار في القطاع الصحي وتصنيع الدواء والبحث العلمي وهذا ويمثل طفرة جيدة في مجال التعاون مع أكبر دول الاتحاد الأوروبي.

وشهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطالياتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، وشركة سان دوناتو الإيطالية، إحدى الشركات الرائدة في مجال البحوث السريرية والجراحية، وشركة جي كي إس دي الإيطالية القابضة للاستثمار في مجال تقديم الخدمات بمختلف القطاعات وعلى رأسها الرعاية الصحية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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