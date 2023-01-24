محافظ الشرقية: الدولة تولى اهتماما كبيرا بتحسين مستوى التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بتحسين مستوى التعليم العالى وتشجيع البحث العلمى وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة فى صنع مستقبل مشرق للوطن من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجى وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية لتحقيق التنمية المُستدامة.





جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع مجلس إدارة أحد المعاهد التكنولوجية بالعاشر من رمضان، اليوم الإثنين، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام الهندسية، لمتابعة سير انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول ومناقشة عدد من الملفات التى من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لطلاب وطالبات المعهد. وتفقد المحافظ - على هامش الاجتماع - معرض اختراعات طلاب قسمى الهندسة الطبية والميكاترونكس. وأشاد غراب، بالأعمال التى قدمها الطلاب وتنم عن إبداعات حقيقية تمثل إضافة حقيقية لقسم الهندسة الطبية بالمعهد، مؤكداً أهمية البحث العلمى فى تقدم الأمم واستكشاف الطلاب الباحثين وتنمية أفكارهم واستثمار طاقاتهم الإيجابية فى مشروعات تخدم المجتمع.

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