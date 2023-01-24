محافظ الفيوم يوجه بتلبية احتياجات ومطالب ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصارى، الجهات المعنية بتلبية احتياجات وحل مطالب ذوى الهم، مؤكدا الحرص على تسخير كافة الإمكانيات لخدمة ذوى الهمم، ورفع العبء عن كاهلهم، وضرورة إعطاءهم الفرصة كاملة لاستغلال طاقاتهم وقدراتهم بشكل إيجابى.





جاء ذلك خلال لقائه عددًا من ذوى الهمم، لبحث مطالبهم واحتياجاتهم لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ وعبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ والمتحدث الرسمى للمحافظة.

وأشار الأنصارى إلى اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بذوى الهمم غير مسبوق، بجانب حرص رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على التعامل معهم بروح الأب، مع التوجيه بتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الضرورية اللازمة لهم لدمجهم فى المجتمع.

واستمع محافظ الفيوم، لمطالب وشكاوى كل حالة وأكد أنه سيتم فحص جميع الشكاوى والمطالب والعمل بشكل جاد على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، موجهاً ممثلى برنامج " فرصة " و" مشروعك " وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بفحص مطالب جميع الحالات، وتوفير فرص تمويلية لمشروعات صغيرة وكذلك فرص عمل لهم بالقطاع الخاص تتناسب مع نوع الإعاقة.

ولفت إلى أنه جار التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء للإسراع فى إنهاء إجراءات الوحدات السكنية التى سيتم تخصيصها بمنطقتى دمو وهوارة المقطع، للأسر الأولى بالرعاية، كوحدات بديلة عن وحداتهم السكنية بالعمارات داهمة الخطورة، أو العمارات الصادر لها قرارات إزالة، كما ستتم دراسة إقامة معارض أسبوعية أو نصف شهرية بالأندية الرياضية، للمشغولات اليدوية لذوى الهمم، حتى تكون هذه المعارض منافذ تسويقية لمشغولاتهم تساعدهم على تحسين دخولهم.