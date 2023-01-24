صحة الدقهلية: تكثيف المرور على وحدات العلاج الطبيعى بمدن ومراكز المحافظة

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الدكتور شريف مكين، أن إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة كثفت المرور على وحدات العلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.





وأوضح مكين فى - بيان اليوم الإثنين- أن الجولة تضمنت تفقد 16 قسما وعيادة للعلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها بلقاس والمنزلة وميت غمر وكوم النور والسلامية.

وصرح مدير إدارة العلاج الطبيعى الدكتور أكرم عبد المنعم بأنه تزامنًا مع بداية العام الجديد ووفق مخطط تطوير أقسام الإدارة، أعيد افتتاح عيادة العلاج الطبيعى بمركز طب أسرة الشوامى بطاقة استيعابية 11 سريرًا، فضلاً عن افتتاح وحدتين للعلاج الطبيعى لمرضى الغسيل الكلوى بمستشفى السنبلاوين وأجا المركزى.

وأجرت وحدات وأقسام العلاج الطبيعى 37 ألفا و500 جلسة اشتملت على 5 آلاف جلسة علاج طبيعى لمرضى الغسيل الكلوى، وقامت وحدات وأقسام العلاج الطبيعى خلال الأسبوع الجارى بتحقيق المستهدف، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق بروتوكولات التعاون بين العلاج الطبيعى وأقسام الصدر والغسيل الكلوى.

وشملت إدارة العلاج الطبيعى العيادات الخارجية بواقع 25 ألف حالة وأقسام الداخلى بواقع 1500 حالة وأقسام الأطفال بواقع 4 آلاف حالة والغسيل الكلوى بواقع 5 آلاف حالة.