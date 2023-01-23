متحدث الصحة: الحكومة جادة في خلق فرص واعدة وجاذبة للاستثمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 11:26 مساءً - كشف الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة أهمية البرتوكول الذى جرى إبرامه خلال الساعات الماضية مع الجانب الإيطالى عبر أكبر الشركات مقدمة الرعاية الصحية فى إيطالياً قائلاً: " البرتوكول الموقع مع الجانب الإيطالى هو الأول من نوعه أو أن تكون هناك مذكرة تفاهم بن وزارة الصحة وبين ثانى أكبر الشركات الصحية الإيطالية وسادس أكبر الشركات مقدمة الرعاية الصحية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن توقيع هذا البرتوكول يؤكد أن الحكومة جادة فى خلق مجالات مختلفة للاستثمار فى قطاعات مختلفة وان الاقتصاد المصرى جاذباً للاستثمار فى مجالات واعدة فى القطاع الصحى فى تصنيع الدواء والبحث العلمى وخطوط الانتاج الخاصة بالدواء وبابوة هامة لنفا1ذ الادوية المصرية لاوروبا والعكس.

ولفت إلى أهمية العلاقات المصرية الايطالية وأنها علاقات تاريخية وأزلية وأن تعزيز تلك العلاقات مهم ويمثل طفرة جيدة فى مجال التعاون مع أكبر دول الاتحاد الأوروبى قائلاً : " لدينا علاقات تاريخية مع إيطاليا، ونعمل على خلق شراكات واستثمارات جديدة تستهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، والعمل الدائم مع الجانب الإيطالى بما يضمن تعزيز ودعم النظام الصحى من خلال تبادل الخبرات بين الدولتين.

وشهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيد أنطونيو تاجانى، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، وشركة سان دوناتو الإيطالية، إحدى الشركات الرائدة فى مجال البحوث السريرية والجراحية، وشركة جى كى إس دى الإيطالية القابضة للاستثمار فى مجال تقديم الخدمات بمختلف القطاعات وعلى رأسها الرعاية الصحية.