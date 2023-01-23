مساء dmc- باحثة: هناك أسباب أخرى لقِصر القامة ليس لها علاقة بهرمون النمو

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة أسماء إسماعيل، الباحثة فى قسم الوراثة بالمركز القومى للبحوث، إن مرض نقص النمو وأشهر أعراضه هو قِصر القامة، له أسباب كثيرة منها أسباب عائلية، بمعنى أن تكون العائلة جميع أطفالها من قصار القامة، ولا يكون ناتج عن خلل هرمونى، مشيرة إلى أن هناك قصر قامة يكون بسبب نقص هرومون النمو، وهذا النوع يمكن علاجه.





وأضافت "أسماء"، خلال مداخلة عبر "Zoom" مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك أسباب أخرى لقصر القامة وليس لها علاقة بهرمون النمو، ولكن لها علاقة بأمراض وراثية ويكون من أعراضها قصر القامة. وتابعت، أنه يمكن تشخيص حالات قصر القامة واكتشافها من وقت فترة الحمل، عن طريق الفحوصات الهامة والسونار، مركدة أنه على كل سيدة حامل المتابعة الدورية طوال فترة الحمل للوقاية من الأمراض الوراثية.

ولفتت الباحثة فى قسم الوراثة بالمركز القومى للبحوث، إلى أن وفيات مرضى التقزم قد تكون ناتجة عن قصور فى وظائف القلب والأوعية.

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