مدبولى يتابع مع رئيس تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عدة ملفات

جدة - نرمين السيد - وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى دعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والسعى لإتاحة المزيد من البرامج والإجراءات التى من شأنها تهيئة المناخ اللازم لتشجيع ونمو هذا القطاع المهم، الذى يسهم بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول نتائج أعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، أشار باسل رحمى، إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات المالية، فقد أتاح الجهاز خلال عام 2022 تمويلا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وصل إلى 6.8 مليار جنيه.

وأضاف أن الجهاز ساهم فى إقامة والتوسع لنحو 222 ألف مشروع، وتوفير أكثر من 367 ألف فرصة عمل، كما مول الجهاز مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، بنحو 318 مليون جنيه وفرت 2 مليون يومية عمل.

وتابع باسل رحمى أن خدمات الشباك الواحد خلال عام 2022 شملت إصدار 5573 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و2803 رخص نهائية لتوفيق الأوضاع، فيما أصدر 7390 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و5205 رخص مؤقتة لتوفيق الأوضاع.

ولفت إلى أن خدمات الشباك الواحد تضمنت أيضا إصدار 529 سجلا تجاريا، و3822 بطاقة ضريبية، وتوفير التأمينات الاجتماعية لـ 2589 شخص، هذا بالإضافة إلى اتاحة شهادات المزايا للعميل، وكذا شهادات تصنيف المشروعات.

وأوضح أن الجهاز يساهم فى الربط بين مختلف المشروعات والقنوات التسويقية المتنوعة من شركات القطاع العام والسلاسل التجارية بالقطاع الخاص، حيث ربط بين أكثر من 260 مشروعا، بإجمالى حجم مبيعات وصل إلى نحو 6 ملايين جنيه.

واستكمل: يأتى هذا فضلا عن اهتمام الجهاز بملف التوسع فى تسجيل الموردين، حيث بلغ عدد المستفيدين من تطبيق هذا الملف إلى أكثر من 2800 مستفيد بالتعامل مع الجهات الحكومية فى جميع المحافظات، وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 177 مليون جنيه.

وأشار باسل رحمى، إلى جهود الجهاز فى مجال إقامة المعارض، موضحا أنه الجهاز أقام العديد من المعارض المحلية والدولية، حيث بلغ إجمالى قيمة المبيعات والتعاقدات أكثر من 285 مليون جنيه، من خلال هذه المعارض التى شارك فيها نحو 3900 عارض بمنتجات لمشروعاتهم فى مختلف القطاعات.

ونوه بأن صفقات التكامل، فى هذا الصدد، بلغت 238 صفقة بين المشروعات بقيمة 28.8 مليون جنيه، مستعرضا أيضا جهود الجهاز فى مجال التدريب، حيث بلغ عدد المتدربين على ريادة الأعمال أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة.

واستعرض الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهود تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وما يتخذ من إجراءات فى هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم فى التوسع فى مشروعات هذا القطاع المهم، وتوفيق أوضاع القائم منها.

ولفت إلى جهود وحدات تقديم الخدمات منذ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى ديسمبر 2022، التى شملت إصدار 41263 شهادة تصنيف للمشروعات، وكذا إصدار 13119 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة، و7905 رخص مؤقتة لتوفيق الأوضاع.

وحول جهود الجهاز فى المشاركة فى تنفيذ المبادرات القومية، أوضح الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ساهم فى إتاحة تمويل للمشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقيمة وصلت إلى 2.1 مليار جنيه، وفرت العديد من فرص العمل، وذلك خلال الفترة من يناير 2021 وحتى ديسمبر 2022، هذا إلى جانب ما تم إتاحته من خدمات غير مالية لعدد كبير من المستفيدين من أبناء القرى المستهدفة فى إطار المبادرة الرئاسية.

كما تناول جهود الجهاز فى إطار مبادرة "ابدأ"، وما تم تمويله من مشروعات واردة عن طريق الشركة وما هو جار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتمويله، مؤكدا التواصل المستمر من جانب الجهاز مع أصحاب المشروعات للتعريف بالخدمات المقدمة من خلاله، وإمكانية الاستفادة منها.

وقال إن البرنامج القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى تمكن فى الفترة من يناير 2021 وحتى ديسمبر 2022، من تمويل تحويل أكثر 51 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى بقيمة تقدر بـ 400 مليون جنيه، هذا إلى جانب المساهمة فى تحويل مدن الأقصر، والغردقة، وشرم الشيخ إلى مدن خضراء، وتحويل عدد 1300 سيارة بها للعمل بالغاز الطبيعى.

وفى ختام اللقاء، كلف رئيس الوزراء بالتوسع فى جهود التسويق لمنتجاتنا بمختلف الوسائل، لافتا إلى أهمية التنسيق مع المسوقين العالميين عبر الإنترنت، من أجل تسويق منتجات العارضين فى معرض "تراثنا".

كما أشار إلى أن ذلك سيسهم فى ترويج وتسويق هذه المنتجات المتميزة " أون لاين"، وفى الوقت نفسه تكون هناك أماكن لعرض هذه المنتجات فى المناطق السياحية المختلفة.