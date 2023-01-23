محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض أهلا رمضان بالحامول بتخفيضات تصل لـ30% (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، إلى جانب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإقامة معارض "أهلا رمضان"، هذا العام من شهر يناير الجارى.

وتستمر معارض أهلا رمضان حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتعمل جنبًا إلى جنب المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الاقتصادية المخفضة.

ويضم معرض أهلا رمضان، السلع الغذائية والمعلبات بأنواعها، وأقسام السلع الغذائية من سكر وشاى وزيت طعام وسمن نباتى، وأرز، ومكرونة، وبقوليات، وقسم العطارة والياميش والمكسرات، وقسم اللحوم البلدية والدواجن والأسماك، وقسم منتجات الألبان، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر والمشروبات، وقسم المنظفات الصناعية والعطور، بأسعار تنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30٪.

وكلف جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بافتتاح معرض أهلا رمضان، بحضور حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية، وسط حضور كبير من المواطنين بمركز الحامول.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المعرض يوفر كل السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية بكفر الشيخ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة تناسب مع كل المواطنين.

وأضاف أن المعرض مستمر فى عرض كل السلع والمنتجات حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى خطة المحافظة فى التوسع بفتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كل المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

وأكد نور الدين، أن المحافظة لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية وكذا معارض "أهلاً رمضان"، والجارى افتتاحها لطرح كل أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق.