الأوقاف تعلن فرش 1000 مسجد بالمحافظات استعدادًا لشهر رمضان المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 10:28 مساءً - تستعد وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، بخطة دعوية مكبرة، وخطة نظافة وصيانة للمساجد، بالإضافة إلى الاستعداد لتجديد فرش 1000 مسجد قبل شهر رمضان المبارك، حيث تعد المديريات الآن قائمة بالمساجد التي تحتاج إلى تجديد فرش لتقديمها إلى رئيس القطاع الدينى الدكتور هشام عبد العزيز، تمهيدًا لبدء توزيع الفرش الجديد وفرشه بالمساجد قبل الشهر الكريم.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، السماح بإقامة الاعتكاف وصلاة التراويح وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى، ضمن استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان، مؤكدة أن هناك خطة غير مسبوقة فى الإعداد للشهر الكريم، من خلال تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، مع تكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرًا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى.

كما تم تكليف الإدارة المركزية للبر والأوقاف بإعداد خطتها لتوفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، و300 طن لحوم فى إطار مشروع صكوك الأضاحى والإطعام، على أن توزع فى الأيام الأولى من الشهر الكريم، بحيث تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ ".

موعد شهر رمضان

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م ( يوم الرؤية ).

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).