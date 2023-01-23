الأعلى للجامعات الخاصة: أماكن شاغرة بالطب والصيدلة



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 10:27 مساءً - أكد محمد حلمي الغر أمين المجلي الأعلى للجامعات الخاصة والأهلي، أن هناك أماكن متاحة في مختلف كليات الجامعات الخاصة .

وقال محمد حلمي الغر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" هناك أماكن متوفرة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي ".

وأضاف محمد حلمي الغر :" الكثير من حملة الشهادات المعادلة لم تظهر نتائجهم أو ظهرت مؤخرا، وبالتالي سوف يمثلون الغالبية العظمة من المتقدمين للمرحلة الحالية من تنسيق الجامعات الخاصة ".



وتابع محمد حليم الغر:" باب التقديم مستمر حتى يوم 9 فبراير المقبل