- 1/2
- 2/2
وتابع بكرى، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين: "رحل سامى شرف، أحد أقرب المقربين للزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بعد أن كتب مذكراته فى سبعة أجزاء، حكى فيها وقائع تاريخية عاصرها فى مرحلة حكم عبدالناصر".
واستطرد: "ظل صوته يتواصل معى معلقا على الأحداث رغم المرض، وعندما زرته فى مستشفى وادى النيل قبل أن تمنع عنه الزيارة كان يوصى بالحفاظ على تراث عبدالناصر، حتى تعرف الأجيال الجديدة حقيقة دور الزعيم الذى واجه التحديات وانتصر للوطن".
وأوضح أنه من المقرر تشييع جنازة سامى شرف غدا الثلاثاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة سامى شرف سكرتير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وكاتب مذكراته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.