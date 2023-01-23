وفاة سامى شرف سكرتير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وكاتب مذكراته

جدة - نرمين السيد - أعلن مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، وفاة سامى شرف الوزير الأسبق لشؤون رئاسة الجمهورية وسكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمعلومات، فى مستشفى وادى النيل، بعد فترة معاناة مع المرض استمرت لعدة أشهر.





وتابع بكرى، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين: "رحل سامى شرف، أحد أقرب المقربين للزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بعد أن كتب مذكراته فى سبعة أجزاء، حكى فيها وقائع تاريخية عاصرها فى مرحلة حكم عبدالناصر".

واستطرد: "ظل صوته يتواصل معى معلقا على الأحداث رغم المرض، وعندما زرته فى مستشفى وادى النيل قبل أن تمنع عنه الزيارة كان يوصى بالحفاظ على تراث عبدالناصر، حتى تعرف الأجيال الجديدة حقيقة دور الزعيم الذى واجه التحديات وانتصر للوطن".

وأوضح أنه من المقرر تشييع جنازة سامى شرف غدا الثلاثاء.