وفاة سامى شرف مدير مكتب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 09:29 مساءً - توفى منذ قليل، سامي شرف، الوزير الأسبق لشؤون رئاسة الجمهورية، وسكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمعلومات، ومدير مكتبه ويُشيع جثمانه غدًا.

ولد سامي شرف في عام 1929 بحي مصر الجديدة بالقاهرة، وهو الطفل الرابع والذكر الثالث من بين ستة أطفال لعائلة مصرية من الطبقة المتوسطة، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في القاهرة، التحق بعدها بالكلية الحربية عام 1946، وتخرج منها في 1 فبراير عام 1949، وتم تعيينه في سلاح المدفعية برتبة الملازم، بعد قيام ثورة 23 يوليو بأيام التحق بالمخابرات الحربية.