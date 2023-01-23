حالة الطقس غدا الثلاثاء.. معتدل نهارا بارد ليلا

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وأضافت الأرصاد، خلال بيان لها، أن حالة الطقس غدا، ستشهد أجواء شتوية معتدلة الحرارة نهارا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، مائلة للدفء على جنوب البلاد.
وتابعت الأرصاد الجوية، أن حالة الدفء المسيطرة على البلاد نهارا، ترجع إلى التأثر بامتداد مرتفع جوى بطبقات الجو العليا، وهو ما يساعد على سطوع الشمس خلال فترة النهار.
وواصلت الأرصاد، أنه مع بداية حلول المساء، تنخفض درجات الحرارة حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتصبح الأجواء شديدة البرودة.
ولفتت إلى أن مناطق مزروعات تتأثر باستمرار الصقيع بوسط سيناء، بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 5 درجات.
وناشدت الأرصاد، المواطنين، بعدم الانخداع بحالة الدفء فى درجات الحرارة، موضحة أن البلاد ستتعرض لتقلبات جوية وانخفاضات شديدة فى درجة الحرارة، إلى جانب تزايد فرص سقوط الأمطار فى محافظات الوجه البحرى تمتد إلى محافظات القاهرة الكبرى.
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