وزير التعليم يكرم الفائزين بمسابقة جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، المعلمين الفائزين فى المرحلة الأولى من مسابقة جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، بحضور الدكتور حمد الدرمكى، أمين عام الجائزة.





وبحسب بيان صحفى، المعلمون الفائزون هم: ربيع عبدالوهاب ربيع، وأحمد محمد مبروك، وخديجة جمعة عبد المعطى محمد.

وهنأ الدكتور رضا حجازى، المعلمين الفائزين، قائلا إن المعلم هو صاحب فكر ورسالة يسعى لتحقيقها لخدمة ورقى وطنه ولا يختلف إثنان على أن المعلم هو شريان العملية التعليمية والقوة الدافعة للتعلم.

وأضاف الوزير أن الأسلوب الذى يتبعه المعلم ومدى إلمامه بأساليب التدريس يعتبر من أبرز المقومات التى تجذب الطالب إلى التفوق والتميز فى المدرسة، كما أن تعامل المعلم مع طلابه بعدالة وترسيخ التوقعات الإيجابية والتخطيط الجيد للدروس تجعل منه معلما ناجحا.

وأكد الدكتور رضا حجازى، على العلاقة الوطيدة التى تربط بين مصر والإمارات، والتعاون فى عدة مجالات، من بينها التعليم قبل الجامعى، مشيدا بمسابقة جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم فى نشر ثقافة التميز محليا ودوليا، ودورها فى دعم وتشجيع الإبداع والابتكار فى التعليم ومساهمتها فى استقطاب ونشر الممارسات الدولية الناجحة.

وأكد الدكتور حمد الدرمكى أمين عام الجائزة، أن الجائزة تأتى فى إطار إيمان القيادة الرشيدة بالدور المحورى للمعلم والدورة الحالية تشهد مشاركة عدد كبير من الدول، مشيرا إلى أن قيمة ومكانة الجائزة معرفيا، انعكس إيجابيا بزيادة أعداد المشاركات من المعلمين بشكل لافت، إلى جانب تحقيق مكسب إضافى، وهو مشاركة دول عربية أخرى.

وأهدى الدكتور رضا حجازى درع الوزارة للأمين العام للجائزة، كما أهدى الدكتور حمد الدرمكى درع الجائزة للوزير.

حضر الاجتماع الدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد شريف منسق الجائزة فى مصر، ومن دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذة علياء المحرزى منسق الجائزة، والأستاذة زينب الحمادى منسق الجائزة.