محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بنصر النوبة (صور)

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسوان أشرف عطية، إن الاهتمام بمواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يأتى لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها الجماهيرية المقدمة.





كما وجه بتكثيف الجهود المبذولة والالتزام، بوضع علامات تحذيرية، ورفع تراكمات الحفر والإنشاء أولا بأول، مع الاهتمام بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع والتشجير والإنارة بمختلف مواقع العمل بالمشروعات.

وكلف عطية، حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة، اليوم الاثنين، وحدة "حياة كريمة" باستمرار الجولات الميدانية لتفقد ورصد نسب ومعدلات التنفيذ الجارية للمشروعات بجميع القرى والنجوع المستهدفة مع عدم التهاون واستبعاد واستبدال المقاولين المقصرين لضمان الانتهاء من كل المشروعات فى مواعيدها المحددة.

من جانبه، أوضح ناجح مصطفى مدير وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، أنه قام بتفقد المشروعات الجارية بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة والتى ستخدم 20 ألف مواطن، موزعين على 7 قرى فرعية ونجوع.

وأضاف أنه تم تفقد مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء، وإنشاء المجمع الخدمى والزراعى، والسوق الأسبوعى، ووحدة الإسعاف، ومدرسة قسطل الابتدائية ومدرسة أبو سمبل شرق بنسب 100 % لكل مشروع، بجانب تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب توماس وعافية، ومركز شباب توشكى غرب بنسبة 95 % لكل منهما، علاوة على تفقد مشروع إنشاء نادى أبو سمبل الرياضى وإنشاء محطة الرفع بتوماس بنسبة 70 % لكل منهما.

وتابع أنه تفقد أيضا مشروعات إنشاء كوبرى زراعات أبوسمبل، ومد خطوط وشبكات الصرف الصحى بقسطل بنسبة تنفيذ وصلت إلى 60 % لكل منهما، بجانب تفقد مشروع إنشاء محطة الرفع بقسطل، وإنشاء كوبرى زراعات توشكى، ومشروع مد الوصلات المنزلية بقريتى توشكى وأبو سمبل بنسبة تنفيذ وصلت إلى 55 % لكل مشروع.