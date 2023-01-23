السيسي يصدق على قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 08:25 مساءً - صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 1 لسنة 2023 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات "تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع)، والمؤسسة من مجموعة شركات (هاتشيسون بورتس سخنة– ريد سى كونتينر تيرمينالز أوفرسيز– سى. أم. إيه– تيرمينالز) المنبثقة من التحالف (هاتشيسرون بورت هولدينج ليميتد– سى أم ايه تيرمنالز إس أيه إس– كوسكو شيبينج بورتس ليمتد).



نشر القانون بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.