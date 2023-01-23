محافظ بنى سويف يشهد توقيع بروتوكول لتنفيذ خدمة صرف صحى بقرية نزلة الديب

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن البرنامج القومى لخدمة الصرف الصحى بالقرى غير المخدومة، بنظام المشاركة المجتمعية.

يذكر أن بنى سويف، أول محافظة تنفذ مشروعات تطوير الصرف الصحى وفقا للبرنامج، وذلك بقرية صفط العرفا بالفشن كأول قرية مصرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء بوضع خطة لتنفيذ البرنامج.

وقع على بروتوكول التعاون، حازم محمد عزت السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وأشرف فاروق عويس نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بنى سويف.

جاء ذلك بحضور نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، والدكتورة أسماء سامى مدير الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة، ووليد حسين المدير التنفيذى لمؤسسة نهضة بنى سويف.

من جانبه، قال محافظ بنى سويف، إن البروتوكول المبرم له أهمية كبرى، حيث يأتى فى إطار توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى المدن والقرى وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة فى القرى والتجمعات السكانية.

وأشار إلى حرص المحافظة على تحقيق تقدًم ملموس فى هذا المجال من خلال المشاركة المجتمعية والاستعانة بالخبرات الفنية والهندسية للجهات المختصة لتحقيق أعلى وأسرع معدلات إنجاز ممكنة فى هذا القطاع الحيوى.

وثمن المحافظ، دور مؤسسات المجتمع المدنى، باعتبارها شريكًا أساسيًا فى جهود تحقيق التنمية والمشاركة البناءة فى تحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير احتياجاته الأساسية وتخفيف الأعباء عنه، انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المجتمعية.

وأشاد محافظ بنى سويف، بالمساهمة الإيجابية، التى تقوم بها نهضة بنى سويف لدعم جهود المحافظة، فى عدد من القطاعات الخدمية والحيوية، بجانب جهودها فى توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياج.

ولفت إلى أن المؤسسة من أبزر أعضاء المكتب التنفيذى للجنة العمل الأهلى، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى، ضمن خطة تنموية تتشارك فى تنفيذها كل الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وتضمنت بنود البروتوكول الإشارة إلى تنفيذ شبكة الصرف الصحى الرئيسية والفرعية بالقرية بتكلفة مبدئية تزيد على 9 ملايين جنيه بواقع 5 ملايين من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ الخط الرئيسى للشبكة بطول 1.1 كم.

جاء ذلك إلى جانب مشاركة المؤسسة بمبلغ 4 ملايين جنيه لتنفيذ الخطوط الفرعية للشبكة بطول 3.1كم، بالإضافة إلى الرفع المساحى وتصميم الشبكة وجسات التربة والتنفيذ.

كما تشرف الشركة مياه الشرب والصرف الصحى، على التنفيذ واستلام المشروع بعد الانتهاء منه، بينما تتولى المحافظة انهاء كل الإجراءات والموافقات والتراخيص وتذليل أية معوقات تعوق تنفيذ المشروع خلال تنفيذ الشبكة.