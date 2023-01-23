شيكابالا خارج قائمة الزمالك فى مواجهة غزل المحلة.. وضم طارق وسكر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 07:28 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها غدا الثلاثاء فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه .

وشهدت القائمة استبعاد محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب تعرضه لوعكة صحية، كما شهدت القائمة ضم حاتم سكر ومحمد طارق.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 26 نقطة، حصدهم من 14 مباراة، حقق الفوز فى 7، وتعادل فى 5، وخسر 2.

فيما يدخل غزل المحلة المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 22 نقطة، حصدهم من 14 مباراة، حقق الفوز فى 6، وتعادل فى 4، وخسر 4.