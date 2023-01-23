زراعة الشيوخ توافق على اقتراح بشأن استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 07:27 مساءً - وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم الاثنين، على تقريرها بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في الزراعة، وتوفير الدعم اللوجستي و المالي للمزارعين لتنفيذ المنظومات الحديثة في الزراعة.

ذكر النائب علاء مصطفي مجلس الشيوخ أن التكنولوجيا تساهم بمختلف فروعها وأقسامها بتغيير مجالات الحياة بشكلٍ كبير ومن هذه المجالات الزراعة، وهي من النشاطات التي تأثرت وتطورت بالثورة التكنولوجية وظهر ما يسمى بالتكنولوجيا الزراعية.

وأكد مصطفى على أن أهمية التكنولوجيا الزراعية ظهرت جلية في توفير جهد الإنسان وتيسير استثمار مساحاتٍ أوسعٍ من الأراضي، ومع ظهور تقنيات المراقبة الروبوتية والحساسات يمكن للمزارع أن يضيف السماد أو المبيد بالقدر اللازم في المنطقة اللازمة من الأرض المزروعة، وليس كامل الأرض. بل يمكن معالجة بعض الحالة الفردية للنباتات وبالتالي توفير كبير في الأسمدة والمبيدات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ أن التجارب أثبتت أن التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، استطاعت تغيير أوجه مختلفة في مجال الزراعة، في العمليات الأساسية وهي الملاحظة والتشخيص والتنفيذ، مشيرا إلى أن التحول من الأساليب الزراعية التقليدية إلى الزراعة الذكية تتطلب وقتًا وموارد مالية كبيرة، مؤكدا على ضرورة نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في الزراعة، وتوفير الدعم اللوجستي و المالي للمزارعين لتنفيذ المنظومات الحديثة في الزراعة والتي ستكفل للمزارعين مُراقبة ظروف الزراعة عن بُعد، واستثمار البيانات في التحليلات التنبؤية وتوقع معدلات الإنتاج ومتطلبات التسويق والحد من المخاطر والتهديدات المُحتملة.

فيما قال المهندس عبد السلام الجبلى، إن الاقتراح يمثل مستقبل الزراعة فى مصر، ويتماشى مع اهتمام الدولة بمنظومة الزراعة الذكية وتطبيقات الذكاء الإصطناعي والتي من شأنها تعزيز تقديم الخدمات للمزارعين، بالإضافة إلى توفير وإتاحة البيانات بدقة أكبر للمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة ولدفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية ، وترشيد استخدام المياه في الزراعة بنسبة تصل إلى ٧٠% ، وتقليل العشوائية في استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وزيادة دخول المزارعين، وزيادة حجم الصادرات الزراعية.

وفي نهاية النقاش وافقت اللجنة على المقترح المقدم من النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، موصية بضرورة التوسع في نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة بين صغار المزارعين وبناء القدرات المطلوبة لديهم، بالإضافة إلى التوسع في عمل فعاليات تشببك بين الشركات وصغار المزارعين ومنصة موحدة لعرض البرامج و التقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة، وذلك مع إتاحة قنوات متعددة لتوفير الدعم اللوجستي لصغار المزارعين لاستخدام التقنيات والبرامج الحديثة، و توفير سبل التمويل المتنوعة اللازمة لصغار المزارعين لتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة.