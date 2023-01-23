عاجل.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السنغالى

جدة - نرمين السيد - وحسبما صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، تناول الاتصال استعراض الاستعدادات التحضيرية للقمة الإفريقية السنوية المقبلة، والتى من المقرر لها أن تنعقد خلال شهر فبراير القادم.

وتقدم الرئيس بالتهنئة إلى الرئيس ماكى سال على الرئاسة الناجحة للاتحاد الإفريقى خلال عام 2022، والتى جاءت فى عام شهد العديد من التحديات الدولية والإقليمية، والتى كان لها تداعيات كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى القارة الإفريقية.

من جانبه؛ أعرب الرئيس ماكى سال عن خالص التقدير والعرفان للدعم المصرى لبلاده فى مختلف جوانب العمل القارى خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقى، وهو ما عكس حرص مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على إعلاء المصالح المشتركة للدول الإفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التى تواجه القارة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تناول أيضاً التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمى والدولى.