وزير التعليم: 87.3% نسبة الحضور في المدرسة.. والغياب يكون في الصفين الثالث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 06:29 مساءً - كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن نسبة الحضور في المدرسة وصلت إلى 87.3%، مشيرا إلى أن نسبة الغياب تكون في الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء الرد على طلبات مناقشة عامة بشأن النهوض بالعملية التعليمية.

وأشار إلى أن حضور الطلاب للمدرسة يجب أن يكون من خلال محتوى جاذب، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على الأنشطة مثل الرياضة والموسيقى.

وعن تحفيز الطلاب للحضور بالمدراس، أشار الوزير إلى عودة أعمال السنة، والاعتماد على امتحانين يحصل الطالب على النتيجة الأعلى فيهم.

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "زمان لو اشتكيت لأبويا إن المدرس ضربني، كان بيكمل عليا، لكن الوضع دلوقتي اختلف".

واستعرض النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات بـ مجلس الشيوخ، مقترحًا بشأن تطوير المنظومة التعليمية، مطالبًا بإنشاء صندوق لدعم المدرسين، وأن تتضمن المراحل التعليمية؛ مادة خاصة بقيادة السيارات، وما تشمله من إرشادات وتعليمات الطرق، وتكون تلك المادة في نهاية المرحلة الثانوية.

واقترح دعبس خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أن تكون السنوات الأولى للتليمذ في مراحل التعليم؛ تشمل وضع صور توضيحية لكل درس؛ تبين وترتبط المعلومات الموجودة في الدرس، وألا تكون الصفحات مكدسة ومكتظة بالكتابة وغير مترابطة ومنظمة