نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة والمرافق الخدمية (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، اليوم الإثنين، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بمجلس قروى قمبش، ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وتابع نائب المحافظة، مشروعات المبادرة فى القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية، وذلك بحضور مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا. كما تابع نائب محافظ بنى سويف، سير العمل فى مشروعات قطاع الصرف الصحى، والتى شملت مشروع الصرف بقرية البكرية. واستمع نائب المحافظة، لعرض موجز عن مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع الذى يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد، بجانب متابعة التوسعات الجارى تنفيذها بمحطة المعالجة بقرية طنسا بنى مالو، ويشرف على التنفيذ جهاز التعمير والإسكان، ضمن أكثر من 40 مشروعا جار تنفيذها بقرى مركز ببا فى قطاع الصرف الصحى. وزار نائب المحافظ المجمع الخدمى بقرية قمبش، بعد الانتهاء من إنشائه، ضمن 6 مجمعات خدمية بالقرى الأم. ويقدم المجمع عددا من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع، بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على أهالى المجلس القروى. ووقف نائب المحافظ، على آخر مستجدات سير العمل فى مشروع المجمع الزراعى بالقرية، والذى يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرية قمبش وتوابعها. تضمنت الزيارة متابعة مستجدات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاعات الصحة والتضامن والحماية المدنية إلى جانب تفقد وحدة الإطفاء أنشأتها وزارة التنمية المحلية. يأتى ذلك إلى جانب وحدة تنمية الأسرة لتقديم الخدمات الاجتماعية والضمانية، بجانب تفقد الوحدة الصحية بعد الانتهاء من إنشائها طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالى، وتعزيز منظومة الخدمات الطبية والعلاجية.

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