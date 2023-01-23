مدبولى يتابع مع وزير الكهرباء موقف عدد من المشروعات القومية وحياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على الوقوف على سير العمل بمختلف المشروعات فى مجال الكهرباء باعتباره قطاعا حيوياً يرتبط بمختلف مسارات التنمية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاع الكهرباء والطاقة، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، وكذا آخر التطورات فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما تطرق الوزير إلى سير العمل بالمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء.

كما تناول الوزير موقف المشروعات، التى تم توقيع اتفاقيات بشأنها على هامش مؤتمر المناخ (COP27) لتنفيذها من خلال عدد من التحالفات العالمية.

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أحدث جهود تعزيز التعاون الدولى مع عدد من المؤسسات فى مجالات بناء القدرات ونقل المعرفة.

وأشار الدكتور محمد شاكر إلى الخطوات التى تتم فى إطار تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية؛ بهدف الاستفادة من قدرات مصر من الطاقة المتجددة.

شهد الاجتماع استعراض الدعم المطلوب لهذا القطاع الحيوى، فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمى، وكذا تغير سعر الصرف.