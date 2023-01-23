ليلى عبد المجيد لـ دوت الخليج: مبادرة التنسيقية لدمج المفرج عنهم ضرورية

جدة - نرمين السيد - علقت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذة الصحافة والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، على مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب ولجنة العفو الرئاسى لدمج المفرج عنهم بالحياة الاجتماعية، قائلة إنها مبادرة ضرورية وفرصة لهؤلاء للعودة لحياتهم الطبيعية.





وأضافت فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، أنه لا بد للمفرج عنهم من العودة للحياة كمواطنين طبيعيين لهم حقوق وعليهم واجبات، والانخراط فى مختلف الأنشطة سواء العمل أو الدراسة أو حتى ممارسة الحياة العامة بالأحزاب والأندية، طالما لم يرتكبوا جرائم إرهابية.

وأكدت عبد المجيد أن مساعدة المفرج عنهم على الانخراط فى الحياة، يزيل عنهم الرفض الاجتماعى، لأنهم إن أخطأوا وتمت معاقبتهم، لا يجب أن يستمر العقاب طوال الحياة.

وتقود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة دؤوبة لدمج وتأهيل السجناء المفرج عنهم مؤخرا؛ لتخفيف الضغوط والأعباء المالية والاجتماعية التى يواجهونها.