محافظ الغربية يتفقد مشاريع حياة كريمة بزفتى ومشروعات الرصف والتطوير بطنطا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال جولة تفقدية له بمركز شباب نهطاى المتكامل، ومدرسة نهطاى للتعليم الأساسى، أن ذلك يأتى من خلال إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات.

وتابع محافظ الغربة، أن المبادرة لها أيضا دورها كبير فى توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا فى تلك القرى، من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التى تتم إقامتها فى إطار المبادرة.

وأجرى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، جولة تفقدية لعدد من مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، اليوم، بقرى زفتى، وسندبسط ودمنهور الوحش، حيث تفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومية، ونقطة شرطة سندبسط وحدات معالجة الحديد والمنجنيز، فضلاً عن تفقد محطة رفع الصرف الصحى بقرية دمنهور الوحش.

وتفقد محافظ الغربية أيضا، مشروعات التطوير بمركز طنطا، ورصف طريق سوق المواشى، بطول 3 كم، ويعتبر محورًا مروريا مهما يساهم فى تخفيف الحركة على الطريق الزراعى للقادمين من القاهرة.

واختتمت الجولة بمتابعة أعمال الرصف بكورنيش طنطا فى مرحلته الخامسة والممتدة من نهاية سكة المحلة وحتى كوبرى فاروق.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.