رئيس الجبهة الثورية السودانية للقاهرة الإخبارية: "تفرقنا بعد إسقاط البشير"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 05:31 مساءً - قال محمد سيد أحمد الجاكومي، رئيس الجبهة الثورية السودانية، أن هناك قوي وطنية وغير وطنية داخل السودان، متابعا: "هناك قوي مصنوعة وغير مصنوعة.. وهناك قوي لها جذور داخل الشعب السوداني.. وقوي وافدة تتلقي أوامرها من الخارج ، حسب قوله.. ولذلك ليس من المصلحة لها أن نجلس للحوار.. وحين الحوار الكل ينكشف ويتعرف على دوره في الثورة والمشهد".

وأضاف خلال حواره في قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن من المؤسسين في قوي الحرية والتغيير.. ولا تستطيع أي قوة أن تتجاوزنا في صناعة الثورة.. وذهبنا إلى جوبا من أجل إنتاج سلام جوبا.. وتم الاستفراد بالمشهد السوداني من قبل قوي الحرية والتغيير.. وتم إنتاج الإعلان السياسي والإعلان الدستوري والوثيقة الدستورية.. وعملنا على توسيع الوثيقة الدستورية.. والمكاسب التي عملت عليها هذه القوي.. كانت 4 تنظيمات والآن أصحبت 3 تنظيمات هي التي الآن تقف عقبة أمام لقاء كل أبناء الشعب السوداني إلا عبر هواهم".

وأكمل: "المكاسب التي تحققت لهذه الأطراف الثلاثة.. لو اجتمعت كل القوي السياسية لن تحصل على هذه المكاسب.. وهناك رفض كامل من أجل منع التوسع بين كل القوي السياسية.. وهناك طمع في تقسيم السلطة والثروة.. وهناك مطامع في تقسيم السلطة والثروة.. وإسقاط البشير جمعنا كلنا وجمعنا المعتقل إبان البشير وفرقتنا السلطة.. وبعد سقوط هذا النظام تفرقنا.. والسؤال لماذا اجتمعنا من أجل إسقاط البشير؟!.. ولماذا تفرقنا بعد إسقاطه؟!