السيسى لـ ويليام بيرنز: نولى اهتماما بتعزيز العلاقات المصرية الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الرئيس رحب بالمسؤول الامريكى وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكى "جو بايدن"، مؤكدا متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التى توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الامنى والاستخباراتى ولدعم جهود استعادة والاستقرار بالشرق الأوسط فى ضوء ما يشهده من تحديات.

من جانبه، نقل "بيرنز" إلى الرئيس السيسى، تحيات الرئيس "بايدن"، وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية، مع تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر التى تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن والاستقرار به بقيادة السيد الرئيس لا سيما فى هذه المرحلة الدقيقة التى تشهد أزمات دولية وإقليمية.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمنى والاستخباراتى بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.