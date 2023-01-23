محافظ الفيوم يتفقد المحال الغذائية للاطمئنان على استقرار الأسعار

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، عددًا من السلاسل الغذائية، ومحلات البقالة، والسوبر ماركت، والشوادر، والأسواق، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية، والخضروات والفاكهة واللحوم دون مغالاة من قبل التجار والجزارين.





وقال معاون المحافظ الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى للمحافظة، إن جولة المحافظ -التى شملت مختلف أحياء مدينة الفيوم- بدأت بتفقد فرع أحد السلاسل الغذائية الكبرى، بمنطقة الإصلاح الزراعى بالمسلة بحى شرق مدينة الفيوم، حيث تفقد أقسام الفرع المختلفة.

وأشار إلى أن المحافظ، خلال جولته بالفرع، استمع لآراء المواطنين المترددين على الفرع للشراء، حول الأسعار وتوافر السلع، موجهاً وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بمراجعة الأسعار بالفرع، بجانب مراجعة الأسعار بمختلف المحال التجارية وسلاسل بيع السلع الغذائية والأسواق، بمختلف أحياء مدينة الفيوم، فضلاً عن مراكز وقرى المحافظة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين للسلع الغذائية وغير الغذائية، أو المغالين فى الأسعار من التجار.

وأضاف الدكتور محمد التونى، أن جولة المحافظ شملت أيضًا، تفقد محلات بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة ومحال الجزارة ـ سيراً على الأقدام ـ بشارع أحمد حلمى مرزوق بحى شرق مدينة الفيوم، إضافة للمحال التجارية وأحد أفرع السلاسل الغذائية بشارع بطل السلام بحى الجون، بجانب المحال التجارية بشارع الناصر الواصل بين ميدان الحواتم والطريق الدائرى مروراً بموقف بنى سويف بحى جنوب، وناقش محافظ الفيوم، التجار وأصحاب المحلات والباعة، وعدداً من المواطنين المترددين على منافذ البيع، عن أسعار السلع الغذائية واللحوم والفواكه والخضروات المتعددة، مشدداً على عدم المغالاة فى الأسعار من قبل التجار والباعة.

وطالب المحافظ، كلا من التجار والباعة وأصحاب المحلات ومسئولى منافذ السلع الغذائية، بضرورة وضع أسعار على كل سلعة غذائية على حده، مع الالتزام بالإعلان بقوائم الأسعار الاسترشادية المحددة فى أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين، لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة فى هذا الشأن.

كما وجه المحافظ، الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية، والمرور الميدانى يومياً على المنافذ الثابتة، ومحال بيع السلع الغذائية، والسوبر ماركت، والمعارض والشوادر المخصصة لبيع الخضروات والفاكهة، والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من توافر وجودة المواد والسلع المعروضة، ومجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجارى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

رافق المحافظ -خلال جولته- كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ.