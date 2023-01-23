محافظ بنى سويف يفتتح معرض «أهلا رمضان» للسلع الغذائية

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، معرض "أهلا رمضان" بمدينة بنى سويف لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، مؤكدا تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم الحركة وتجنب الزحام فى ظل الإقبال المتوقع على المعرض.





وأقيم المعرض بالتعاون بين الغرفة التجارية، والتموين والوحدة الاقتصادية، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الفضيل وللتصدى لغلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع.

وأضاف غنيم أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والالتزام بالأسعار المعلن عنها والتى تم الاتفاق عليها والتأكيد على الإعلان عن أسعار السلع ووضع لافتات بأسعار السلع.

وشدد على أهمية تجاوب وتعاون المواطنين فى الإبلاغ عن محاولات احتكار السلع على الأرقام التى خصصتها المحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن الغش التجارى والتلاعب بالأسعار من خلال رقم غرفة عمليات المحافظة 01063329498، التموين 0822237132 وحماية المستهلك 0157777999.

وأشاد بالمعرض الذى يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، وبجودة المعروضات خاصة أن أسعارها تقل عن مثيلاتها بالأسواق؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل الظروف الحالية.

ولفت إلى خطة المحافظة التى يتم تنفيذها حاليا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان للتوسع فى تنظيم وإقامة معارض وشوادر على مستوى قرى ومدن المحافظة، والتى تتضمن إقامة 7 معارض رئيسية بالمدن و40 شادرا على مستوى القرى الأم، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية.

وتفقد المحافظ، عقب الافتتاح، باكيات وأقسام المعرض الذى يضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية، وتبادل الحديث مع عدد من المواطنين المترددين على المعرض، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة.