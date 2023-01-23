الطائفة الإنجيلية: نشعر بفخر أن نكون جزءا من المبادرات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور عباس الحلبى، وزير التربية والتعليم العالى بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس رابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بحضور الدكتور القس رياض جرجور، رئيس منتدى الثقافه والحوار بلبنان، وروز أنجيلا جرجور، الأمين العام لرابطه الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط.





ورحب وزير التربية والتعليم اللبنانى برئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والضيوف، معبرًا عن سعادته واعتزازه بالزيارة، كما أشاد الدكتور عباس الحلبى بطبيعة العلاقات المصرية اللبنانية، والتى تتميز بالمحبة والتعاون.

وعبر "زكى" عن اعتزازه الكبير بالزيارة، وعن مدى عمق العلاقات القوية التى تربط الشعب المصرى واللبنانى، وقال رئيس الإنجيلية: "نصلى من أجل استقرار لبنان العزيز، وتربطنا علاقة محبة متجذرة مع الشعب اللبنانى".

وتناول الحوار أهمية الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى فى المرحلة الدقيقة فى المنطقة العربية، وكذلك شؤون التربية والتحديات التى تواجه الأجيال الناشئة، ومن جانبه أشار رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خلال حواره، لأهمية الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى المصرى فى التعاون مع مؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع المختلفة.

وتابع: "نشعر بفخر أن نكون جزءًا من المبادرات الرئاسية التى تنفذها الدولة المصرية، حيث تلعب دورًا هامًّا فى السلام المجتمعى، وجاءت المبادرات كخطوة هامة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرات التحالف الوطنى، وهى من المشروعات الهامة على أرض الواقع التى لها تأثير مباشر فى حياة ملايين المصريين".