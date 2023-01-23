محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف موجة التضخم العالمية عن المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 04:29 مساءً - محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: اللجنة ناقشت تقرير وزارة التموين حول التوسع فى معارض أهلا رمضان وأسواق السلع الأساسية

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة ، اجتماعا اليوم الإثنين، عقب الجلسة العامة، لمناقشة تقرير وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية واستعداداتها لموسم شهر رمضان ومدى توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار معقولة ومعارض أهلا رمضان بالقاهرة والمحافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار فى متناول الجميع خاصة طوال شهر رمضان المعظم

وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن، الاجتماع ناقش تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية حول التوسع فى إقامة المعارض والأسواق الخاصة بالسلع الأساسية بجميع المحافظات، بأسعار فى متناول الجميع ، لضمان تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة حدة التضخم العالمى على المواطنين ، مع تكاتف جميع الجهات المعنية فى الدولة المصرية لضمان توافر السلع بكافة أنواعها دون أزمات مفتعلة

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن اجتماع اللجنة ناقش آخر الاستعدادات التى تجريها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن توافر السلع الأساسية فى الأسواق خلال الشهور المقبلة التى تتضمن شهر رمضان المعظم ، مع ضمان انتشار معارض أهلا رمضان فى جميع المحافظات ، وكذلك انتشار الأسواق الخاصة بالسلع الأساسية بأسعار معقولة مع وجود تخفيضات عن مثيلاتها فى المراكز التجارية

وتابع محمد حلاوة أن تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية المعروض أمام اللجنة تضمن إقامة العديد من معارض "أهلاً رمضان" بالمحافظات المختلفة ، وجار التوسع بإنشاء عدد آخر من تلك المعارض بكافة المحافظات، بخطة تستهدف توفير 5 معارض بكل محافظة كحد ادنى ،على أن يتم نشر تلك المعارض أيضاً بالقرى ‏والنجوع مع السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية ‏لتخفيف العبء على المواطنين، و أن نسب ‏التخفيضات على السلع بتلك المعارض ستصل إلى أكثر من 30% ، مع توافر جميع السلع وبكميات كبيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن العمل على توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية طوال الوقت.

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن اجتماع اللجنة تطرق إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة أى محاولات للمزايدة بالسلع الأساسية أو حجبها عن الأسواق والمستهلكين من قبل بعض التجار بهدف المضاربة على أسعارها وافتعال أزمات من أجل التربح السريع

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية أكد على التوسع المستمر فى معارض وأسواق السلع الأساسية بجميع المحافظات خلال المرحلة المقبلة ومنها بالطبع معارض أهلا رمضان فى جميع المحافظات بتخفيضات فى الأسعار ، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية بكل محافظة، وأن تلك المعارض سوف تعمل بالتزامن مع المجمعات ‏الاستهلاكية والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتى لمن يرغب فى الاشتراك بها، إضافة إلى معارض جزئية" أركان متخصصة" بكل سلسله ‏تجاريه تحت مسمى أهلا رمضان. ‏