السيسى: زيادة الإنتاج والتصدير قضية مفصلية لمصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الشرطة 71 بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، والذى يوافق 25 يناير من كل عام. وأضاف أن الأزمة الاقتصادية تلقى بآثارها على العالم بأكمله. ويحضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وعدد من كبار رجال الدولة.

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