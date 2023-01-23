محافظ القاهرة يرسل برقية تهنئة الى الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 03:29 مساءً - بعث السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة الى فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والسبعين لعيد الشرطة ...هذا نصها :

" اتقدم لسيادتكم باسم محافظة القاهرة بأخلص التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والسبعين لعيد الشرطة الذي يمثل علامة بارزة وهامة في تاريخ مصر ، حيث صمد رجال الشرطة في معركة الاسماعيلية ضد قوات الاحتلال ليكتبوا نموذجا للوطنية و التضحية

تلك الذكرى الخالدة التي سطرها التاريخ دفاعا عن امن واستقرار الوطن لرجال الشرطة البواسل الذين يؤدون واجبهم ومسئوليتهم الوطنية على مر العصور في مواجهة الارهاب والقضاء على الفكر المتطرف

وقد قدموا شهداء خلدهم التاريخ هدفهم تحقيق الامن والاستقرار لمصر تحت قيادة حكيمة ووطنية

حفظ الله مصر برجالها الشرفاء المخلصين