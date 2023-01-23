السيسى: ملتزمون بمساندة كل المصريين لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، خلال الحفل المنعقد الآن، بمقر أكاديمية الشرطة بمناسبة عيد الشرطة 71، أن أكبر اقتصاديات العالم وأكثرها تقدما تعانى من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابع الرئيس أننا نلتزم بمساندة كل المصريين لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ووصل الرئيس السيسى صباح اليوم الاثنين، إلى مقر الاحتفال بالذكرى 71 لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، والذى يوافق 25 يناير من كل عام.

وكان وزير الداخلية محمود توفيق فى استقبال الرئيس السيسى فور وصوله، حيث تم استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهورى، وسلام الشهيد.

ويمنح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفال، أسماء مجموعة من شهداء الشرطة، وسام الجمهورية، تعبيرا عن التقدير لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن وتكريما لأسرهم، بالإضافة إلى منح أنواط الامتياز لعدد من ضباط الشرطة، لتميز أدائهم وتفانيهم فى العمل.

ويحضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وعدد من كبار رجال الدولة.