الرئيس يكرم عددا من ضباط الشرطة

جدة - نرمين السيد - ومنح الرئيس نوط الامتياز من الطبقة الأولى لكل من، اللواء خالد رفعت محمد، قطاع الأمن المركزى، واللواء محمد أحمد سعد الدين الصاوى، مديرية أمن الأقصر، واللواء أيمن محمد عبد الحميد، مديرية أمن السويس، واللواء محمد عبد الله محمود، مديرية أمن القاهرة، واللواء شريف عبد الفتاح مصطفى، قطاع الأمن الوطنى، واللواء سامح نبيل عبد المسيح، قطاع الأمن.

كما كرم اللواء طارق أحمد فوزى، قطاع الأمن العام، والعميد وائل السعيد، الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية، والعميد أشرف محمد مرسى، مديرية أمن الجيزة.

كما منح الرئيس نوط الامتياز من الطبقة الثانية لكل من، عقيد أحمد بلال عباس، مديرية أمن شمال سيناء.

كما منح نوط الامتياز من الطبقة الثالثة، للرائد سمر عبد الفتاح الرفاعى، الإدارة العامة لشرطة الميناء الجوى، والرائد هند محمد إبراهيم علام، الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن.