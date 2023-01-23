السيسى: روح التحدى كان لها حضور لافت فى الأحداث التى شهدتها مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته خلال احتفالية الشرطة بعيدها الـ 71، أن روح التحدى كان لها حضور لافت فى الأحداث غير المسبوقة التى شهدتها مصر، مردفا: "لو نظرنا بموضعية لوجودنا أن قليلا من التقديرات ذهبت إلى أن مصر ستعبر هذا المرحلة الصعبة من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصادية، لكن كما هى عادة المصريين بروح التحدى الجبارة التى يمكلونها حافظوا على دولتهم وحمو مكتسباتها، ودعموا المؤسسات الوطنية، وتحملوا طريق الإصلاح والتطوير، وحتى مرحلة تأسيس الجمهورية الجديدة التى نعمل لتكون تجسيدا لأحلام المصرين".

كان وزير الداخلية محمود توفيق فى استقبال الرئيس السيسى فور وصوله، حيث تم استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهورى، وسلام الشهيد. ويمنح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفال، أسماء مجموعة من شهداء الشرطة، وسام الجمهورية، تعبيرًا عن التقدير لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن وتكريمًا لأسرهم، بالإضافة إلى منح أنواط الامتياز لعدد من ضباط الشرطة، لتميُز أدائهم وتفانيهم فى العمل. ويحضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وعدد من كبار رجال الدولة.

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