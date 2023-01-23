السيسى: «لا سبيل لبناء الدول دون الحفاظ على الأمن القومى»

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته فى احتفالية الشرطة بعيدها الـ 71، أن "الوطن لا يحيا ولا يبقى دون حماية الأمن القومى وصونه من الأخطار التى لا تخفى عليكم"، مشيرا إلى وعى الشعب المصرى، بما يحدث فى المنطقة والعالم وانعكاسات ذلك على الداخل.

وشدد الرئيس على أن الشرطة تقوم بجهود جبارة لا يمكن حصرها، مقدما الشكر لتضحياتهم والتى تسهم فى بناء الوطن وحماية أمن كل مواطن، مشيرا إلى أن تطورات المشهد الدولى حملت للعالم ونحن جزء منه، أحداثا غاية فى التعقيد، وأبرزها أزمة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع: "هذه التطورات لم تحدث منذ عقود وتنذر بتغيرات كبيرة، وانعكست بشكل سلبى على معظم دول العالم، وكان شغلنا الشاغل تخفيف الآثار العالمية على الداخل، وصدرت التوجهات للحكومة بتحمل الجزء التكبر من تكلفة الأزمة".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إن «بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الأمن القومى».