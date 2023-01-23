الرئيس يكرم أسماء شهداء الشرطة

جدة - نرمين السيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى أسماء شهداء الشرطة المصرية، خلال الاحتفال بعيد الشرطة 71 الذى عقد بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، والذى يوافق 25 يناير من كل عام.





وصدق الرئيس على منح أسماء شهداء الشرطة الأبرار أوسمة الجمهورية والاستحقاق. ومنح وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة اسم الشهيد عقيد محمد حسان بركات، وتسلمته والدته الدكتورة ميرفت محمد حامد، اسم الشهيد أحمد أحمد الضبيعى، وتتسلم الوسام أرملة الشهيد زوجته ريهام رضا عبد العظيم. كما تم منح وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة لاسم الشهيد أمين شرطة أول عيد يونس عبد الحميد، وتسلمت الوسام أرملته كوثر إبراهيم خليفة، اسم الشهيد مجند محمد عاطف أحمد، وتسلمت الوسام أرملته أسماء محمد على.

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