الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود وزارة الداخلية فى 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 02:26 مساءً - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليا عن جهود وزارة الداخلية خلال العام 2022، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 71.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن جهاز الشرطة تم استهدافه بمحاولات عديدة آخرها منذ 10 سنوات بهدف هدم هذا الجناح والاستيلاء على الدولة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 71: " لكل شخصية والدراما تشتغل فيها والصورة اللى إحنا محتاجين نحافظ على حسنها هى صورة المصرى اللي بيعمل في القطاع ده لأنه مصري.. وكان فيه محاولات كبيرة اتعملت خلال السنين اللى فاتت، وكان آخرها من عشر سنين أو أكتر.. الهدم كان هدفه حاجة واحدة أن الجناح ده ميبقاش موجود علشان البلد تتاخد.. هو كده للى عاوز يعرف.. نكسر الشرطة ليه؟ علشان ناخد البلد.. نكسر الجيش ليه؟ علشان ناخد البلد أو نضيعها".